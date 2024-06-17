Pencereden giren serçe evin maskotu oldu... Dışarı bıraktıkları serçe her defasında eve dönüyor | Video
Şanlıurfa’da açık pencereden içeri giren serçe dışarı bırakıldığında eve geri dönüyor.
MUHABBET KUŞLARINA KOMŞU OLDU
Evinde muhabbet kuşu da besleyen Sarmış, kafesi ikiye bölüp yavru serçeye bir yuva yaptı. Kapağı sürekli açık olan kafesten çıkan yavru serçe, evdekilerle birlikte kahvaltı yapıyor. Özellikle simit yiyen yavru serçe, evin maskotu haline geldi.
Bayram sabahı yeğeni Kerem Sarmış'ın evine giden Mehmet Demir, yavru serçenin açık pencereden uçup gitmediğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Serçeyi simitle besleyen Demir, " Bu görmüş olduğunuz serçe pencereden içeri girdi. Dışarı attık bir daha geri geldi. Normalde serçeler evde durmaz, kaçar ama bu tam aksine gelip omuzumuza konuyor. Poğaça, simit yiyor. Ne kadar dışarı attıysak geri geldi. Artık evin bir parçası oldu. Muhabbet kuşları ile aynı kafeste yaşıyor" dedi.
Yavru serçenin sabah 04.30 da pencereden eve girip kendisini uyandırdığını söyleyen Kerem Sarmış, "Pencereden attım ama gitmedi. Kendisine yem verdim. Bana alışmış artık gitmiyor. Ben böyle bir serçe görmedim "diye konuştu.
Pencereden dışarı uçurulan yavru serçe tekrar geri dönerek Mehmet Demir'in omuzuna kondu. Omuzundaki serçeyi seven Demir, bunun Urfa serçesi olduğunu ve yaz ayında isot ile besleyeceklerini söyledi.
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