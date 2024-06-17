Gaziantep'te genç kız motosiklet kazasında hayatını kaybetti | Video
Gaziantep'te motosiklet ile seyir halinde olan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti diğeri ise ağır yaralandı.
Cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Ayşegül Akkaya Gaziantep Adli Tıp Morgunda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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