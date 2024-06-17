Video Yaşam İş yerindeki fritözden yangın çıktı | Video
İş yerindeki fritözden yangın çıktı | Video

İş yerindeki fritözden yangın çıktı | Video

17.06.2024 | 09:56

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde faaliyet gösteren iş yerinde bulunan fritözde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

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Gölcük ilçesi Amiral Sağlam Caddesi'nde bulunan iş yerinde saat 04.00 sıralarında fritözde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İş yerinden çıkan dumanı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Olay sebebiyle iş yerinde maddi hasar oluştu.
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