Mersin'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Mersin-Adana karayolu Tarsus Yenice Kavşağı'nda bir otobüsün de karıştığı zincirleme kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.
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