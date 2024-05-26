Video Haber Mersin'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Mersin'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Mersin'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

26.05.2024 | 20:26

Mersin-Adana karayolu Tarsus Yenice Kavşağı'nda bir otobüsün de karıştığı zincirleme kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

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