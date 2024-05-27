Arabasıyla önce husumetlisine çarptı sonra marketin içine daldı! Öfkesine sürücü kamerada | Video
Afyonkarahisar’da bir şahıs husumetlisi olduğu şahsı çalıştığı akaryakıt istasyonunun market kapısında görünce aracı direkt üzerine sürdü. Şahıs önce husumetlisine çarpıp ardından araçla birlikte market camından içeri girdi.
Olayda, aracın çarptığı ve ölümden dönen M.D.'nin olay boyunca yaktığı sigarayı ağzından düşürmemesi ise bir başka dikkat çekici konu oldu.
Olay sonrası M.D.'nin ve akaryakıt istasyonu sahiplerinin şikayetçi üzerine L.Ö.'nün jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
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