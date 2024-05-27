Arabasıyla önce husumetlisine çarptı sonra marketin içine daldı! Öfkesine sürücü kamerada | Video 27.05.2024 | 15:24 Afyonkarahisar’da bir şahıs husumetlisi olduğu şahsı çalıştığı akaryakıt istasyonunun market kapısında görünce aracı direkt üzerine sürdü. Şahıs önce husumetlisine çarpıp ardından araçla birlikte market camından içeri girdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İlginç olay, kent merkezine bağlı Çayırbağ beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonunda çalışan M.D., market raflarını düzelttikten sonra dışarı çıkarak sigara içmek istedi. O esnada husumetlisi olduğu iddia edilen 38 yaşındaki L.Ö. adlı şahıs kullandığı hafif ticari aracı M.D.'nin üzerine sürdü. M.D.'ye çarpan şahıs ardından motor kaputunun üstüne düşen M.D., ile birlikte aracıyla marketten içeri daldı. Dizinden yaralanan M.D., aracın düşen plakasını yerden alarak aracından inmeyen L.Ö.'ye karşılık vermeye çalıştı. Bu sırada kavgayı araya girenler önledi. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan M.D.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.Olayda, aracın çarptığı ve ölümden dönen M.D.'nin olay boyunca yaktığı sigarayı ağzından düşürmemesi ise bir başka dikkat çekici konu oldu.Olay sonrası M.D.'nin ve akaryakıt istasyonu sahiplerinin şikayetçi üzerine L.Ö.'nün jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi.