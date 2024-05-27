Kuyumcunun “en güvendiğim elemandı” dediği çalışanı 1 milyon TL'lik vurgun yaptı | Video
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yapan çalışan, kasada çıkan açık ve güvenlik kamerası görüntüleriyle yakayı ele verdi. Kuyumcu Ufuk Aydın, personelin 7 aylık süreçte 1 milyon liralık vurgun yaptığını belirterek, “Bu elemanımız en son aklımıza gelecek elemanımızdı çünkü kendisine çok güvenmiştim, benden sonra yetkili insandı” dedi.
"7 AY İÇERİSİNDE 1 MİLYON LİRA CİVARINDA HIRSIZLIK OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİ"
Kuyumcu Ufuk Aydın, kasada eksik çıkması üzerine durumdan şüphelenerek kamera sayısını arttırdıklarını belirterek, "40 yıllık kuyumculuk mesleğini icra ediyorum. İş yerimizin kasasında yaklaşık 7 aydır eksikler çıkıyor, bu eksikleri bulmak adına araştırmalar yaptık. İş yerimize ilave 6 adet güvenlik kamerası daha ekledik. İş yerimizdeki hırsızlık yapan elemanımızı bu şekilde yakalamış olduk. Bu elemanımız en son aklımıza gelecek elemanımızdı çünkü kendisine çok güvenmiştim, benden sonra yetkili insandı, büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Tahmini 7 ay içerisinde 1 milyon lira civarında hırsızlık olayı gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.
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