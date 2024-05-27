Esenler’de rögar patlaması: 4 katlı binanın giriş dairesinin duvarı yıkıldı | Video
Esenler’de 4 katlı binanın girişinde bulunan rögarın içinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Ölü ve yaralının olmadığı patlamada bir dairenin duvarı yıkıldı.
Yaşanan patlamada, 4 katlı binanın giriş katındaki bir dairenin duvarı yıkılırken içeride kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Ölü ve yaralının olmadığı patlamada dairede hasar meydana geldi.
Ekiplerin patlamanın neden kaynaklandığına dair çalışmaları sürüyor.
Patlama sesine uyanan Engin Esinç, "Tam saat 5'i 10 geçiyordu. aracın ön tarafında dumanlar yükseliyordu. Hemen panikle herkes dışarı attı kendini. Basınçla bizim binanın camları kırıldı. Patlama burada rögarın içinde olduğunu tahmin ediyoruz, duvar çöktü. Elektrik ya da doğal gaz patlaması olabilir diye düşünüyoruz. Herhangi bir ölü yaralı yok. Zaten bugün alt tarafa kiracı gelmişti, üst tarafta da kimse yok" diye konuştu.
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