Video Yaşam Bebekleri için eve taktırdıkları kameralar hırsızları görüntüledi | Video
Bebekleri için eve taktırdıkları kameralar hırsızları görüntüledi | Video

Bebekleri için eve taktırdıkları kameralar hırsızları görüntüledi | Video

26.05.2024 | 16:16

Bakırköy’de, 4 kadın hırsız, ziyaret için Zonguldak'a giden iki çocuklu ailenin evindeki ziynet eşyalarını çaldı. Hırsızlık anları, evdeki bebekler için taktırılan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olay, 18 Mayıs Cumartesi günü, saat 14.30 sıralarında, Ataköy 2. Kısım'da meydana geldi. İddiaya göre; Doğan Can Aktaş, eşi ve iki çocuğuyla birlikte aile ziyareti için Zonguldak'a gitti. Evde kimsenin olmamasını fırsat bilen 4 kadın, hırsızlık için girdikleri evden yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldı. Evlerine hırsız girdiğini öğrenen Aktaş ailesi, haberi alır almaz İstanbul'a döndü. Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Hırsızlık anları, Aktaş aileinin iki bebeği için evlerine taktırdıkları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kapıyı zorlayarak açtıktan sonra sakin tavırlarla eve giren 3 kadın şüpheli, doğrudan çiftin yatak odasına yöneliyor. Bu sırada 4'üncü şüphelinin kapıda beklediği görülüyor. Ellerine eldiven taktıkları görülen şüphelilerden ikisi şifonyeri ararken diğeri ise gardroba bakıyor. Şüpheliler ziynet eşyalarını aldıktan sonra yatak odasındaki güvenlik kamerasını fark ediyor. Yüzlerini kapatarak yatak odasından çıkan şüphelilerden biri, çocuk odasına girerek dolapların içine bakıyor. Sakin hareketleriyle dikkat çeken şüphelilerden birinin evden çıkarken salondaki güvenlik kamerasını fark ederek "Burada da mı var" dediği duyuluyor.

"EVDE OLMADIĞIMIZDAN ÇOK EMİNLER"
Hırsızların girdiği evde oturan Doğan Can Aktaş, "Geçen hafta Cuma günü eşimin memleketine gittik aile ziyareti için. Cumartesi günü saat 14.35'te evimize hırsız girdi. 4 tane kadın; 3 tanesi eve giriyor, biri kapıda bekliyor. Yaklaşık 4 dakika sürüyor. Bizi şaşırtan kısmı, kapıyı açmaları bile tereddütlü değil. Direkt kapıyı zorlayarak başlıyorlar. Evde olmadığımızdan çok eminler. Ve kameralardan görüldüğü gibi direkt yatak odasına geçiyorlar. Şifonyeri boşaltıyorlar. Zaten eşimin takıları da şifonyerdeydi. Onu aldıktan sonra küçük odada 5-6 saniye bir dolaba bakıp daha sonrasında çıkıyorlar. Başka yere bakmıyorlar. Buradan çıktıktan sonra Ataköy 9.Kısım'a gidiyorlar, 2 daire de orada soyuyorlar" dedi.

"ALARM SİSTEMİ KURDURACAĞIM"
Bölgede hırsızlık vakalarının arttığını vurgulayan Aktaş, "7-8 gün oldu, hırsızların yakalanmasını istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya hazırız. Eşim çok tedirgin oldu, 2 bebeğimiz var neticede. En ufak bir kapı tıkırtısında korkuyor şu an. Alarm sistemi kurduracağım. Kendimce önlemler alacağım. Bunun dışında pek yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum. Yaklaşık 3.5 senedir biz Ataköy'de oturuyoruz. Daha önce bu muhitte böyle olaylar duymuyorduk. Geçtiğimiz 2 ay içinde çok fazla arttı. Çevremizden çok fazla duymaya başladık" şeklinde konuştu.

"YAKLAŞIK 300-400 BİN KAYBIMIZ VAR"
Aktaş, haberi alır almaz yola çıktıklarını söyleyerek, "Yaklaşık 300-400 bin arasında bir kaybımız var. Yeni doğan bebeğimiz var ona gelen takılar da vardı. Küçük bir miktar dolarımız vardı bunlar tamamen gitti. Zaten bir kutunun içindeydi komple almışlar orayı. Cumartesi bizi aradılar. Biz olayı duyduğumuz gibi hemen Zonguldak'tan yola çıktık. Gelirken Düzce'de durup karakolda ifade vermemiz gerekti acil bir şekilde. İfade verip evimize geldik, bekliyoruz. Süreci takip ediyoruz şu anda" ifadelerini kullandı.

"APARTMAN, POLİS MERKEZİNE 1 DAKİKA MESAFEDE"
Yan dairede yaşayan komşu Alena Sar, bölgenin eskiden güvenliğiyle bilindiğini vurgulayarak "2000'li yılların başından itibaren bu apartmanda oturuyorum ben. Apartman ve bölge çok güvenli bir bölgedir. Apartmanın hemen yanında bir ilkokul var. Polis merkezine de 1 dakika mesafede bir apartman. Süreç içinde evde değildim kısa bir süreliğine ayrılmıştım. Döndüğüm zaman komşumun evine girildiğini gördüm. 4 kadın bütün dairelerin kapılarını kısmen zorlamış. Belki benimkini de zorlamıştır ben çok iz görmememe rağmen" diye konuştu.

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