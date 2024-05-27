Ünlü ekonomist Korhan Berzeg toprağa veriliyor | Video

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü anlaşılan ekonomist Korhan Berzeg'in bulunan kafatası ve kemikleri, incelemenin yapıldığı İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan jandarma ekipleri tarafından alındı. Gönen Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edilip emanette tutulan kemikler, pazartesi günü yapılacak cenaze töreni için ilçeye gelecek olan ailesine teslim edilecek.