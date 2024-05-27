Başıboş köpekler için yasa hazırlığı! Bakım altındaki köpek ihmal edilirse hayvan korumaya alınacak | Video
AK Parti, başıboş sokak hayvanlarına yönelik düzenleme hazırlığı yapıyor. Bakım altındaki köpek ihmal edilirse hayvan korumaya alınacak. Belediyelerden 3 yıl içinde bakımevleri kurmaları istenecek. Sahiplenilen köpeği sokağa bırakana 50 bin TL ceza uygulanacak. Tartışılan düzenlemenin ayrıntılarında hangi maddeler yer alıyor? Gelişmeleri A haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan avukat Fatih Ünal değerlendirdi..
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