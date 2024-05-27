Video Yaşam Başıboş köpekler için yasa hazırlığı! Bakım altındaki köpek ihmal edilirse hayvan korumaya alınacak | Video
Başıboş köpekler için yasa hazırlığı! Bakım altındaki köpek ihmal edilirse hayvan korumaya alınacak | Video

Başıboş köpekler için yasa hazırlığı! Bakım altındaki köpek ihmal edilirse hayvan korumaya alınacak | Video

27.05.2024 | 14:31

AK Parti, başıboş sokak hayvanlarına yönelik düzenleme hazırlığı yapıyor. Bakım altındaki köpek ihmal edilirse hayvan korumaya alınacak. Belediyelerden 3 yıl içinde bakımevleri kurmaları istenecek. Sahiplenilen köpeği sokağa bırakana 50 bin TL ceza uygulanacak. Tartışılan düzenlemenin ayrıntılarında hangi maddeler yer alıyor? Gelişmeleri A haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan avukat Fatih Ünal değerlendirdi..

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arabasıyla önce husumetlisine çarptı sonra marketin içine daldı! Öfkesine sürücü kamerada | Video 02:08
Arabasıyla önce husumetlisine çarptı sonra marketin içine daldı! Öfkesine sürücü kamerada | Video 27.05.2024 | 15:24
Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı | Video 00:56
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı | Video 27.05.2024 | 15:19
Husumetlisinden kaçtığı iddia edilen sürücü, otomobiliyle bisikletliye böyle çarptı: 1 ölü | Video 00:32
Husumetlisinden kaçtığı iddia edilen sürücü, otomobiliyle bisikletliye böyle çarptı: 1 ölü | Video 27.05.2024 | 15:17
Liseler birincilik için Turkuvaz Medya’da yarıştı! TEO Bilgi Yarışması kazananı belli oldu | Video 03:45
Liseler birincilik için Turkuvaz Medya’da yarıştı! TEO Bilgi Yarışması kazananı belli oldu | Video 27.05.2024 | 14:40
Başıboş köpekler için yasa hazırlığı! Bakım altındaki köpek ihmal edilirse hayvan korumaya alınacak | Video 08:33
Başıboş köpekler için yasa hazırlığı! Bakım altındaki köpek ihmal edilirse hayvan korumaya alınacak | Video 27.05.2024 | 14:31
Sahte genç kız profili açarak vatandaşları dolandıran 9 kişi çete tutuklandı | Video 01:50
Sahte genç kız profili açarak vatandaşları dolandıran 9 kişi çete tutuklandı | Video 27.05.2024 | 12:36
Malatya’da, 2,5 milyon liralık sentetik ecza maddesi ele geçirildi | Video 00:29
Malatya’da, 2,5 milyon liralık sentetik ecza maddesi ele geçirildi | Video 27.05.2024 | 12:26
Ünlü ekonomist Korhan Berzeg toprağa veriliyor | Video 01:01
Ünlü ekonomist Korhan Berzeg toprağa veriliyor | Video 27.05.2024 | 12:03
Batman’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video 00:30
Batman’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video 27.05.2024 | 10:36
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Mayıs 2024 Pazartesi atv izle! | Video 05:05
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Mayıs 2024 Pazartesi atv izle! | Video 27.05.2024 | 10:52
Seyhan polisi kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo’yu yakaladı | Video 00:43
Seyhan polisi kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo'yu yakaladı | Video 27.05.2024 | 10:29
İstanbul’da devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 5 gözaltı | Video 01:03
İstanbul’da devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 5 gözaltı | Video 27.05.2024 | 10:00
Kuyumcunun “en güvendiğim elemandı” dediği çalışanı 1 milyon TL’lik vurgun yaptı | Video 01:36
Kuyumcunun “en güvendiğim elemandı” dediği çalışanı 1 milyon TL'lik vurgun yaptı | Video 27.05.2024 | 09:35
Esenler’de rögar patlaması: 4 katlı binanın giriş dairesinin duvarı yıkıldı | Video 05:13
Esenler’de rögar patlaması: 4 katlı binanın giriş dairesinin duvarı yıkıldı | Video 27.05.2024 | 08:53
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı ‘şov başlıyor’ deyince güldürdü! O yarışmacı öyle bir soruda elendi ki… 02:55
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı ‘şov başlıyor’ deyince güldürdü! O yarışmacı öyle bir soruda elendi ki… 26.05.2024 | 22:36
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı ‘şov başlıyor’ deyince güldürdü! 03:22
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı ‘şov başlıyor’ deyince güldürdü! 26.05.2024 | 22:34
Milyoner’de yarışmacı doğru cevabı bildi, Şov başlıyor! dedi 03:52
Milyoner'de yarışmacı doğru cevabı bildi, "Şov başlıyor!" dedi 26.05.2024 | 22:29
ABD’yi hortum vurdu: 2 ölü 04:15
ABD’yi hortum vurdu: 2 ölü 26.05.2024 | 18:05
Bebekleri için eve taktırdıkları kameralar hırsızları görüntüledi | Video 07:36
Bebekleri için eve taktırdıkları kameralar hırsızları görüntüledi | Video 26.05.2024 | 16:16
Maaşları 65 bin lirayı buluyor: Belge alan doğrudan işe giriyor | Video 04:03
Maaşları 65 bin lirayı buluyor: "Belge alan doğrudan işe giriyor" | Video 26.05.2024 | 15:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA