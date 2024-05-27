Video Yaşam Hastaneye kaldırılan Bahar Candan yeniden cezaevine sevk edildi | Video
Hastaneye kaldırılan Bahar Candan yeniden cezaevine sevk edildi | Video

Hastaneye kaldırılan Bahar Candan yeniden cezaevine sevk edildi | Video

27.05.2024 | 15:58

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, tedavisinin ardından yeniden cezaevine sevk edildi.

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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianame kapsamında Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken ablası Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenmişti. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak kardeşlerden Nihal Candan, anoreksiya rahatsızlığı yaşaması nedeniyle geçtiğimiz haftalarda tahliye edilmişti.

Ablası Nihal Candan'ın cezaevinden çıkmasının ardından Bahar Candan tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nde iddiaya göre kendisine zarar verdiği için 24 Mayıs günü hastaneye sevk edilmişti. Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Candan tedavisinin ardından yeniden cezaevine sevk edildi.

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