Hastaneye kaldırılan Bahar Candan yeniden cezaevine sevk edildi | Video
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, tedavisinin ardından yeniden cezaevine sevk edildi.
Ablası Nihal Candan'ın cezaevinden çıkmasının ardından Bahar Candan tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nde iddiaya göre kendisine zarar verdiği için 24 Mayıs günü hastaneye sevk edilmişti. Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Candan tedavisinin ardından yeniden cezaevine sevk edildi.
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