Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı ‘şov başlıyor’ deyince güldürdü!

ATV'nin ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Hakan Demir isimli yarışmacı, tavrıyla ve enerjik halleriyle hem izleyicileri, hem de ünlü sunucuyu kahkahaya boğdu. Başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, soruya verdiği cevap sonrası ‘şov başlıyor’ diyerek herkesi güldürdü. İkinci baraj sorusuna kadar başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, öyle bir soruda elendi ki… İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!