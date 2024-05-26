Video Yaşam ABD’yi hortum vurdu: 2 ölü
ABD’yi hortum vurdu: 2 ölü

ABD’yi hortum vurdu: 2 ölü

26.05.2024 | 18:05

ABD’nin Texas eyaletinin kuzeyinde meydana gelen hortum nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

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