Milyoner'de yarışmacı doğru cevabı bildi, "Şov başlıyor!" dedi
ATV'nin ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Hakan Demir isimli yarışmacı, tavrıyla ve enerjik halleriyle hem izleyicileri, hem de ünlü sunucuyu kahkahaya boğdu. Başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, soruya verdiği cevap sonrası ‘şov başlıyor’ diyerek herkesi güldürdü. İkinci baraj sorusuna kadar başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, öyle bir soruda elendi ki… İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:55
03:22
03:52
Milyoner'de yarışmacı doğru cevabı bildi, "Şov başlıyor!" dedi 26.05.2024 | 22:29
04:15
ABD’yi hortum vurdu: 2 ölü 26.05.2024 | 18:05
07:36
Bebekleri için eve taktırdıkları kameralar hırsızları görüntüledi | Video 26.05.2024 | 16:16
04:03
Maaşları 65 bin lirayı buluyor: "Belge alan doğrudan işe giriyor" | Video 26.05.2024 | 15:23
01:26
Metrelerce sürüklenen tırın sürücüsü hayatını kaybetti | Video 26.05.2024 | 13:59
03:13
Modifiye tutkunları Bursa'da buluştu | Video 26.05.2024 | 13:59
00:45
02:16
Sahipsiz köpeklerin öğrencilere saldırması kamerada | Video 26.05.2024 | 14:09
04:27
01:30
06:10
06:42
06:08
Pompalı tüfek dehşeti: Çocukları uyurken evi kurşunladılar | Video 26.05.2024 | 10:51
04:38
02:32
Arnavutköy'de yoldan çıkan otomobil toprak alana uçtu | Video 26.05.2024 | 09:58
00:58
Sultangazi'de sokakta yumruk yumruğa kavga | Video 26.05.2024 | 09:58
02:46
Tıra ok gibi saplanan otomobil alev alev yandı: 1 ölü | Video 26.05.2024 | 08:41
07:32
Küçükçekmece’de iş yerine ses bombası atıldı! Patlama anı kamerada | Video 26.05.2024 | 08:42