Liseler birincilik için Turkuvaz Medya’da yarıştı! TEO Bilgi Yarışması kazananı belli oldu | Video
Türkiye Entelektüel Oyunları Liselerarası Bilgi Yarışması finali, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlendi. Yarışma, entelektüel ve donanımlı liselerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Birinci olan Manisa Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi, 100 bin liralık ödülün sahibi oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:08
00:56
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı | Video 27.05.2024 | 15:19
00:32
03:45
08:33
01:50
00:29
Malatya’da, 2,5 milyon liralık sentetik ecza maddesi ele geçirildi | Video 27.05.2024 | 12:26
01:01
Ünlü ekonomist Korhan Berzeg toprağa veriliyor | Video 27.05.2024 | 12:03
00:30
Batman’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video 27.05.2024 | 10:36
05:05
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Mayıs 2024 Pazartesi atv izle! | Video 27.05.2024 | 10:52
00:43
Seyhan polisi kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo'yu yakaladı | Video 27.05.2024 | 10:29
01:03
İstanbul’da devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 5 gözaltı | Video 27.05.2024 | 10:00
01:36
05:13
02:55
03:22
03:52
Milyoner'de yarışmacı doğru cevabı bildi, "Şov başlıyor!" dedi 26.05.2024 | 22:29
04:15
ABD’yi hortum vurdu: 2 ölü 26.05.2024 | 18:05
07:36
Bebekleri için eve taktırdıkları kameralar hırsızları görüntüledi | Video 26.05.2024 | 16:16
04:03
Maaşları 65 bin lirayı buluyor: "Belge alan doğrudan işe giriyor" | Video 26.05.2024 | 15:23