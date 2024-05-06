Gaziantep’te facianın eşiğinden dönüldü: Tramvayın üzerine yıldırım düştü! | Video
Gaziantep’te 15 Temmuz durağından geçen bir tramvayın üzerine, yıldırım düşmesi sonucu kopan bir elektrik teli düştü. Yıldırımın düşmesinin etkisiyle tramvayın üst kısmında hafif çaplı bir yangın meydana geldi.
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