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Video Yaşam Yaşlı kadının otobüsün altında kaldığı anlar kamerada | Video
Yaşlı kadının otobüsün altında kaldığı anlar kamerada | Video

Yaşlı kadının otobüsün altında kaldığı anlar kamerada | Video

06.05.2024 | 15:02

Adana’da özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadın toprağa verilirken kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. İfadesinde, ‘Durunca fark ettim, pişmanım’ diyen şoför, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 15.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evine giden 67 yaşındaki Fadime Günindi'ye, sokakta yürüdüğü sırada O.Ö.'nün kullandığı 01 J 0305 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan yaşlı kadın metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde Günindi'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazayı duyup olay yerine gelen Günindi'nin yakınları feryat edip, gözyaşı döktü. Gözaltına alınan şoför O.Ö., Yüzüncüyıl Polis Merkezi'ne götürüldü.
Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Günindi'nin cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Öte yandan kazaya ilişkin araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek için hamle yapan Günindi'nin, şoför O.Ö.'nün başka bir yöne baktığı sırada otobüsün altında kaldığı anlar yer aldı. O.Ö.'nün seyir halindeyken ses duyması üzerine, otobüsü durdurduğu görüldü.

'PİŞMANIM' DEDİ, SERBEST KALDI
Polis merkezindeki ifadesinde, "Sesi duyunca birinin, damdan otobüsün üzerine atladığını düşündüm. Kazaya karışan kişiyi kesinlikle görmedim. Durunca fark ettim, pişmanım" diyen O.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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