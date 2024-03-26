Başka Meze & Şarküteri Kurucusu Sercan Eruğuz: "Butik işletme olarak kalmak istiyoruz" | Video

Başka Meze & Şarküteri Kurucusu Sercan Eruğuz SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Restoranlarında günlük tüketimin fazla olduğu ürünleri bulundurduklarını belirten Eruğuz, standart ürünler yerine daha nitelikli ve organik ürünlere yer verdiklerini ve butik işletme olarak kalmak istediklerini söyledi.