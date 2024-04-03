Sancaktar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sancaktar: "Otomotiv sektöründe yeniliklere her zaman açık olduk" | Video
Sancaktar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sancaktar SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
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