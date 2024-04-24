Luppio Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Değirmen: "İleriye doğru atılımlar yapmayı planlıyoruz" | Video

Luppio Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Değirmen, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Değirmen, "Toptan ve perakende kadın giyim ürünleri satışı konusunda kendimizi piyasada konumlamayı hayal ettik. Sahip olduklarımızı koruyup daha güçlü bir şekilde ileriye doğru atılımlar yapmayı planlıyoruz" dedi.