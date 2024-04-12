Video Yaşam Milas’taki silahlı sopalı kavgaya 6 tutuklama | Video
Milas’taki silahlı sopalı kavgaya 6 tutuklama | Video

Milas’taki silahlı sopalı kavgaya 6 tutuklama | Video

12.04.2024 | 16:46

Muğla’nın Milas ilçesinde önceki gün iki grup arasında meydana gelen silahlı sopalı kavgada gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Milas ilçesinde önceki gün 23 Nisan Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan olayda, sopalı, bıçaklı ve silahlı kavga yaşandı. Kavga sonrası toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili yaptığı çalışmada kasten yaralama suçlamasıyla İ.Y., B.B., K.A., H.Ü., S.B., ve S.B. isimli 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

"YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI"
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki grubun taraftarları, emniyet ve adliye önünde bekleyerek olayı yakından takip etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında Milas Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin mahkemeye sevki sırasında zaman zaman sözlü sataşmalar oldu.

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