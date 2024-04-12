Milas’taki silahlı sopalı kavgaya 6 tutuklama | Video
Muğla’nın Milas ilçesinde önceki gün iki grup arasında meydana gelen silahlı sopalı kavgada gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
"YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI"
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki grubun taraftarları, emniyet ve adliye önünde bekleyerek olayı yakından takip etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında Milas Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin mahkemeye sevki sırasında zaman zaman sözlü sataşmalar oldu.
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