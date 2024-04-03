Video Yaşam Esra Erol’da kan donduran cinayet! 'Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı!
Esra Erol’da kan donduran cinayet! 'Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı!

Esra Erol’da kan donduran cinayet! 'Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı!

03.04.2024 | 21:35

ATV’nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni programlarından ‘Esra Erol’da’, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Esra Erol’da bugün yaşananlar adeta kan dondurdu. Programa katılan Mehmet Altun, 6 yıldır birlikte olduğu eşi Rabia Altun’la barışmak istediğini belirterek programa başvurdu. Programda bugün yaşananlar ise Türkiye’nin bir anda gündemine oturdu. Mehmet Altun’un eşini aldattığı dadı Meryem’in 8 yaşındaki Hasret Karakoç’u öldürdüğü gerçeği programa damga vurdu. İşte Esra Erol’da programına damga vuran o kan donduran olay!

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