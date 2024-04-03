Esra Erol’da kan donduran cinayet! 'Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı!
ATV’nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni programlarından ‘Esra Erol’da’, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Esra Erol’da bugün yaşananlar adeta kan dondurdu. Programa katılan Mehmet Altun, 6 yıldır birlikte olduğu eşi Rabia Altun’la barışmak istediğini belirterek programa başvurdu. Programda bugün yaşananlar ise Türkiye’nin bir anda gündemine oturdu. Mehmet Altun’un eşini aldattığı dadı Meryem’in 8 yaşındaki Hasret Karakoç’u öldürdüğü gerçeği programa damga vurdu. İşte Esra Erol’da programına damga vuran o kan donduran olay!
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