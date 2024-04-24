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Video Yaşam Küçükçekmece'de kuyumcuyu soygunu! Kaçan şüpheliyi kuyumcu vurdu, çevredekiler yakaladı | Video
Küçükçekmece'de kuyumcuyu soygunu! Kaçan şüpheliyi kuyumcu vurdu, çevredekiler yakaladı | Video

Küçükçekmece'de kuyumcuyu soygunu! Kaçan şüpheliyi kuyumcu vurdu, çevredekiler yakaladı | Video

24.04.2024 | 11:30

Küçükçekmece İkitelli Caddesi’ndeki kuyumcudan altınları çalan 3 şüpheliden 1'i kaçarken çevredekiler tarafından yakalandı. Yere yatırılarak darbedilen şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, kaçan 2 şüpheli aranıyor.

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