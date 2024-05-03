Esenyurt'ta eskort pazarlığı kavgasında kardeşini öldürmüştü: O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Esenyurt’ta eve eskort çağıran ve fiyat konusunda anlaşamayan ağabey kardeş, kadının arkadaşı ile kavga etmiş ve yaşanan olayda abisinin bıçak darbesiyle kardeş hayatını kaybetmişti. Yaşanan olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
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