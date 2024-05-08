Melis Sezen üniversitenin dans yarışmasına katıldı! Melis Sezen dansıyla adeta şov yaptı!

'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Melis Sezen, sadece sosyal medya paylaşımıyla değil, aynı zamanda yer aldığı projelerle de adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu Melis Sezen bu kez bir üniversitenin dans yarışmasına katıldı. Ünlü oyuncu dans partneriyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Dansıyla herkesi büyüleyen Melis Sezen, bu anları sosyal medyada paylaştı. İşte Melis Sezen’in o dans şovu!