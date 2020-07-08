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SON DAKİKA! fiyatlarında yeni rekor! Altın yükselişini sürdürecek mi?

Son dakika... Türk halkının en çok kullandığı yatırım aracı altında " fiyatları ne olacak", "", "Altın düşecek mi" gibi sorulara yanıt aranırken Dolar/TL'de üç haftadır 6,84-6,86 bandında yatay hareketin sürmesine karşın ons altındaki hareketlilik fiyatını rekor düzeye çekti. Altının onsu 1.812 dolar ile Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. 8 Mayıs'ta 396 lirayla rekor kıran gram altın bugün üst üste rekorlar kırarak 401 lirayı gördü.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 17:30 Son Güncelleme: 8.7.2020 17:53 ABONE OL
SON DAKİKA! Altın fiyatlarında yeni rekor! Altın yükselişini sürdürecek mi?

Son dakika... Gram altın 400 lirayı görerek tarihi rekorunu tazeledi. Dolar/TL'de üç haftadır 6,84-6,86 bandında yatay hareketin sürmesine karşın ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatını rekor düzeye çekti. Altının onsu 1.812 dolar ile Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. 8 Mayıs'ta 396 lirayla rekor kıran gram altın bugün üst üste rekorlar kırarak 401 lirayı gördü.

KAR SATIŞI GELDİ

Saat 17:38 itibariyle piyasa kapanışına doğru altının gram fiyatı 401,3 lira görmesinin ardından bir miktar gelen kar satışıyla 400,3 liraya kadar çekildi.

"ALTIN FİYATLARINDA YÖN YUKARI GÖRÜNÜYOR"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Öztürk, A Para yayınında altın fiyatlarını değerlendirdi. Öztürk, reel faizin negatif tarafta olmasının altına talebi artırdığını belirterek, "Reel faizlerin negatif tarafta olması altının fırsat maliyeti olmadığını gösterir" dedi. Uzman isim, ABD-Çin arasındaki artan gerilimin, pandeminin getirdiği risklerin ve altın bazlı BYF'lere rekor girişin altındaki yükselişi desteklediğini ifade ederek, "Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor" dedi.

Öztürk: Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor

ALTINDA YÜKSELİŞ SON BULUR MU?

A Para yayınına katılan İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, son dönemde yükseliş trendini güçlendiren altını değerlendirdi. Özer, düşük faiz ortamı ve piyasa risklerinin sürmesiyle altındaki talebin arttığını ifade ederek, "Eğer aşı aktif bir şekilde kullanılmaya başlanırsa, bu altındaki yükselişi törpüleyecek bir etken olur" dedi. Uzman isim ayrıca altının bundan sonraki hedeflerini de açıkladı.

Altın yükselişini sürdürür mü? Bundan sonraki hedefi ne?

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