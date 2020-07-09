Uzman isim A Para'da yatırımcıları uyardı: Borsada hangi hisseleri tercih etmeli?

Para ve Sermaye Piyasaları Uzmanı Dr. Berra Doğaner, A Para'da yayına katılarak, son dönemde borsada artan yerli yatırımcı sayısını değerlendirirken bu yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

"Borsada uzun yıllardır 1.1 milyon civarı yerli yatırımcıyla beraberdik" diyen Doğaner, Mayıs sonunda bu rakamın 1.5 milyonu aştığını bildirdi. Yeni yatırımcıların tüm Türkiye'ye yaygın olduğunu belirten uzman isim, "Sırf Şırnak ve Hakkari Mayıs ayında yatırımcı sayısını yüzde 14 artırdı" dedi.

"YENİ YATIRIMCILARIN ÇOĞU GENÇ"

Katılımın genç olduğunun altını çizen Doğaner, "Yeni hesap açanların yüzde 26'sı 30 yaşın, yüzde 35'i 40 yaşın ve toplamda yüzde 83'ü 50 yaşın altında" dedi.

"DAHA İSTİKRARLI HİSSELERE YÖNELİN"

Yeni yatırımcıların genellikle BİST 30 dışı hisselere yöneldiğini ve bu hisse senetlerini çok yüksek fiyat seviyesine ulaştırdıklarını açıklayan Doğaner, "Geldiğimiz noktada BİST 100 dışı hisselerin ortalama fiyat kazanç oranlarının 74 oldu. Bu çok pahalı bir fiyatlamaya işaret ediyor. Dolayısıyla oralarda çok sert hareketler olabilir. Yavaş yavaş bu tür yan hisselerde yatırımcıların karlarını realize etmelerini ve daha temeli sağlam, daha fiyat kazanç oranı düşük ve istikrarlı hisselere yönelmelerini tavsiye ederim ki kazançlarını koruyabilsinler" dedi.

İşte Doğaner'in A Para'daki o açıklamaları:

Yeni yatırımcılar hangi hisseleri tercih etmeli?