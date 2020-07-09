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Yeni yatırımcılar hangi hisseleri tercih etmeli?

Yeni yatırımcılar hangi hisseleri tercih etmeli?
09.07.2020 | 15:43

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OTOMATİK OYNAT

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Para ve Sermaye Piyasaları Uzmanı Dr. Berra Doğaner, A Para'da yayına katılarak, son dönemde borsada artan yerli yatırımcı sayısını değerlendirdi. Doğaner, yeni yatırımcıların genellikle BİST 30 dışındaki hisseleri tercih ettiklerini belirterek, "Geldiğimiz noktada BİST 100 dışı hisselerin ortalama fiyat kazanç oranlarının 74 oldu. Bu çok pahalı bir fiyatlamaya işaret ediyor" dedi. Doğaner, artık yan hisselerde çok sert fiyat hareketlerinin görülebileceğinin altını çizerek yatırımcıların daha istikrarlı hisselere yönelerek kazançlarını korumalarını tavsiye etti.

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