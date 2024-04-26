İsrail takımından Ergin Ataman'a skandal tehdit! Soyunma odası koridorları böyle karıştı | Video
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'da Türk başantrenör Ergin Ataman, rakip takımın teknik ekibinden birisinin tehdit dolu sözlerine maruz kaldığını söyledi. Maçta yaşanan gerginlik, soyunma odası koridorlarında devam etti.
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