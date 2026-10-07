Video Spor Felipe Massa, görme engelli Levent Karadöl ile piste çıktı!
Felipe Massa, görme engelli Levent Karadöl ile piste çıktı!

Felipe Massa, görme engelli Levent Karadöl ile piste çıktı!

07 Ekim 2026 17:43

Dünyaca ünlü Brezilyalı eski Formula 1 pilot Felipe Massa, Ankara'da yaşayan ve 32 yıldır Formula 1 tutkunu olan görme engelli Levent Karadöl ile İstanbul'da piste çıktı.

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