Felipe Massa, görme engelli Levent Karadöl ile piste çıktı!

07 Ekim 2026 17:43

Dünyaca ünlü Brezilyalı eski Formula 1 pilot Felipe Massa, Ankara'da yaşayan ve 32 yıldır Formula 1 tutkunu olan görme engelli Levent Karadöl ile İstanbul'da piste çıktı.