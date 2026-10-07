Video Spor GOL İZLE | Zonguldak Kömürspor 0-1 Düzcespor (Berat Yavuz)
GOL İZLE | Zonguldak Kömürspor 0-1 Düzcespor (Berat Yavuz)

GOL İZLE | Zonguldak Kömürspor 0-1 Düzcespor (Berat Yavuz)

07 Ekim 2026 16:02

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maçında Düzcespor, Zonguldak Kömürspor karşısında 86. dakikada Berat Yavuz’un attığı golle durumu 1-0'a getirdi.

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