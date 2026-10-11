A Milli Takım için Arda Turan iddiası! | Video

11 Ekim 2026 12:53

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Motenlla dönemi resmen sona ermişti. TFF'nin İtalyan çalıştırıcının yerine kimi getireceği merak konusu olurken, listenin başında Arda Turan'ın olduğu konuşuluyor.