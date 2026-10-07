Fenerbahçe’de Romelu Lukaku sevinci! | Video

07 Ekim 2026 11:16

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de taraftarın büyük beklenti içinde olduğu Romelu Lukaku, UEFA Uluslar Ligi'ni iyi değerlendirdi. Belçikalı golcünün verdiği olumlu sinyaller, teknik ekibi de sevindirdi.