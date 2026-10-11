Manisa'da katliam gibi kaza! TIR ile otobüs çarpıştı! Can kayıpları ve çok sayıda yaralı var! | Video
11 Ekim 2026 13:00
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, İstanbul otobanı üzerinde meydana gelen korkunç kazada çekici ile tur otobüsü kafa kafaya geldi. Olay yerinden gelen ilk görüntüler yürekleri dağlarken, Manisa Valiliği tüm Türkiye'yi yasa boğan ölü ve yaralı sayısını açıkladı. İşte feci kazanın detayları...
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