Video Spor Bakan Bak Formula 1 öncesi İstanbul Park’ta sürüş yaptı | Video
Bakan Bak Formula 1 öncesi İstanbul Park’ta sürüş yaptı | Video

Bakan Bak Formula 1 öncesi İstanbul Park’ta sürüş yaptı | Video

08 Ekim 2026 12:03

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 5 yıl aradan sonra 2027 yılında yeniden İstanbul’da koşulacak Formula 1 yarışı öncesinde TOSFED İstanbul Park’ta sürüş yaparak pisti test etti. Bakan Bak, FIA 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonu milli sporcu Ali Türkkan ve drift sporcusu Abbas Çimen ile de pistte sürüş heyecanı yaşadı.

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Türkiye, 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 1-3 Ekim 2027 tarihinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si (GP) öncesinde İstanbul Park'ı ziyaret etti. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ile birlikte yapılan hazırlıkları denetleyen Bakan Bak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Bak, İstanbul Park'taki ziyareti sırasında FIA 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonu milli sporcu Ali Türkkan ve drift sporcusu Abbas Çimen ile de bir araya geldi. Sporcularla sohbet eden Bakan Bak, yarış kıyafeti giyip kaskını takarak pistte sürüş yaptı.

Bakan Bak, ilk olarak İstanbul Park'ta bulunan ralli parkurunda, Dünya Gençler Ralli Şampiyonu Ali Türkkan'ın yanında yardımcı pilot koltuğuna oturarak toprak zeminli özel etapta tur attı. Daha sonra drift sporcusu Abbas Çimen'in kullandığı araca binen Bakan Bak, deneyimli pilotla drift heyecanı yaşadı.

Ali Türkkan ve Abbas Çimen'e teşekkür eden Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, bu sefer sürücü koltuğuna oturdu. Bakan Bak, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ile birlikte F1 Türkiye Grand Prix'sinin yapılacağı İstanbul Park'ta sürüş yaptı. Pist sürüşünün ardından İstanbul Park'ta yapılacak olan modernize çalışmaları istişare edildi.

TÜRKİYE GRAND PRİX'Sİ, 1-3 EKİM 2027'DE

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17'nci ayağı olarak gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim 2027'de düzenlenecek. TOSFED İstanbul Park, gelecek seneden itibaren 5 yıl boyunca Formula 1'e ev sahipliği yapacak.

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