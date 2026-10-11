Video Spor Trabzonspor Thomas Reis ile şahlandı! | Video
Trabzonspor Thomas Reis ile şahlandı! | Video

Trabzonspor Thomas Reis ile şahlandı! | Video

11 Ekim 2026 14:56

Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından 2'de 2 yapmayı başardı.

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