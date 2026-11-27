TIKLA İZLE | Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den UEFA açıklaması!
27 Kasım 2026 17:49
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva karşısında 2-1 galip geldi. Siyah-beyazlılar, maçtan sonra yurda döndü. Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü havaalanında açıklamalarda bulundu. İşte Orkun Kökçü'nün açıklamaları...
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