Doğan Alemdar: "Tüm olumsuzluklara rağmen buradan galibiyetle dönmek bizi çok motive etti" | Video

27 Kasım 2026 11:51

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar, “Öncelikle mutluyuz. Tüm olumsuzluklara rağmen buradan galibiyetle dönmek bizi çok motive etti. Takım arkadaşlarımı, herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında dün Batum'da oynanan karşılaşmada İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Bugün İstanbul'a dönecek olan siyah-beyazlı ekipte, 24 yaşındaki Doğan Alemdar, Batum Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Doğan Alemdar, "Öncelikle mutluyuz. Tüm olumsuzluklara rağmen buradan galibiyetle dönmek bizi çok motive etti. Takım arkadaşlarımı, herkesi tebrik ediyorum. Çünkü çok zorlu bir süreç geçirdik. Ülkemizi gururlandırdığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ'IN BAŞARISI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Özellikle ilk yarıda gösterdiği performansla takımını ayakta tutan Alemdar, kendi performansıyla ilgili yorum yapmayı sevmediğini söyledi. 24 yaşındaki milli kaleci, "Kendi performansıma gelince, ben bunun hakkında konuşmayı sevmem. Yorumları sizlere bırakıyorum. Beşiktaş'ın başarısı için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bu çok önemli. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Pazartesi günü önemli bir derbi maçımız var. Şu andan itibaren tüm odağımız o maçta. İnşallah pazartesi günü de galip gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜM ÜLKEMİZE TEŞEKKÜR EDERİM'

Dünkü maçın ilk yarısında Gürcistan polisinin, Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu tribüne müdahalesiyle ilgili de konuşan Doğan Alemdar, "Dün maç içinde taraftarlarımızın yanına gittik. Gürcistan polisinin haksız yere bir müdahalesi oldu. Onlar adına çok üzüldüm. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm ülkemize teşekkür ederim. Onların destekleri bizim için çok önemliydi. Futbol oynuyoruz. Kardeşlik, dostluk çok önemli. Tüm Türk milleti arkamızda durdu. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.