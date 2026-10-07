Video Spor Galatasaray transferde gaza bastı: Yönetim Virgil Van Dijk harekatını başlattı! | Video
Galatasaray transferde gaza bastı: Yönetim Virgil Van Dijk harekatını başlattı! | Video

Galatasaray transferde gaza bastı: Yönetim Virgil Van Dijk harekatını başlattı! | Video

07 Ekim 2026 11:08

Defans hattında yaşanan kriz sonrası ara transfer dönemi için gaza basan Galatasaray, gözünü dünya futbolunun en önemli savunmacılarından Virgil van Dijk’a çevirdi.

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