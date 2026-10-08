Video Spor A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona mı eriyor? | Video
A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona mı eriyor? | Video

A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona mı eriyor? | Video

08 Ekim 2026 10:56

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, çıktığı 4 mücadeleden de yenik ayrıldı. Maçların ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun Vincenzo Montella hakkında alacağı karara çevrildi.

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