A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona mı eriyor? | Video
08 Ekim 2026 10:56
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, çıktığı 4 mücadeleden de yenik ayrıldı. Maçların ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun Vincenzo Montella hakkında alacağı karara çevrildi.
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