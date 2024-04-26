Adana'da kadın yolcu otobüsten böyle düştü! | Video

Adana'da inanılmaz bir kaza yaşandı. Kapısı açık halde ilerleyen şehir içi yolcu otobüsünden dengesini kaybedip düşen Hatice S., ağır yaralandı. Kadının düştüğü o anlar ise otobüsün araç içi kamerası tarafından kaydedildi.