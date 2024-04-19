Kuyumcu soygunu şüphelileri adliyeye getirildi | Video 19.04.2024 | 16:35 Giresun’un Bulancak ilçesinde dün yaşanan kuyumcu soygunu şüphelisi 3 kişi Emniyet Müdürlüğü’nde ifadelerinin alınmasının ardından bugün ilçe adliye binasına getirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bulancak ilçesinde dün saat 11.10 sıralarında Bulancak mahallesinde faaliyet gösteren 'Gündoğdu Kuyumculuk' isimli işyerine gelen maskeli ve silahlı 3 kişi, işyeri içerisi ve önünde ateş ederek çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan altınları çantaya doldurup gasp ettikleri taksi ile alıkoydukları taksi sürücüsünü de alarak kaçtı. Kuşluhan köyü civarında terk ettikleri taksiden farklı bir araç ile bölgeden ayrıldıkları tespit edilen 3 kişi Giresun İl Emniyet Müdürlüğü, Giresun İl Jandarma Komutanlığı ve Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin alınan ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Kuşluhan köyü ormanlık alanda yapılan aramalarda kuyumcudan gasp edilen altınlar, olayda kullanılan tüfek, maske, şapka, kolibantı vb suç aletleri bulunurken, değişik modellerde bilezik ve zincirlerden oluşan piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 489 bin TL olan 3 kilo 250 gram altın iş yeri sahibine teslim edildi.Şüpheliler E.B, S.C ve S.T. ise ifadelerinin alınmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında bugün Bulancak Adliyesi'ne getirildi.