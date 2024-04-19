Kuyumcu soygunu şüphelileri adliyeye getirildi | Video
Giresun’un Bulancak ilçesinde dün yaşanan kuyumcu soygunu şüphelisi 3 kişi Emniyet Müdürlüğü’nde ifadelerinin alınmasının ardından bugün ilçe adliye binasına getirildi.
Şüphelilerin alınan ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Kuşluhan köyü ormanlık alanda yapılan aramalarda kuyumcudan gasp edilen altınlar, olayda kullanılan tüfek, maske, şapka, kolibantı vb suç aletleri bulunurken, değişik modellerde bilezik ve zincirlerden oluşan piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 489 bin TL olan 3 kilo 250 gram altın iş yeri sahibine teslim edildi.
Şüpheliler E.B, S.C ve S.T. ise ifadelerinin alınmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında bugün Bulancak Adliyesi'ne getirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:58
Kuyumcu soygunu şüphelileri adliyeye getirildi | Video 19.04.2024 | 16:35
00:45
Konya’da 13 milyon liralık oto hırsızlığı operasyonu | Video 19.04.2024 | 15:53
00:30
00:46
Garip sesler duyan kadının kulağından çıkan şey şoke etti! | Video 19.04.2024 | 15:19
01:19
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: Ekipler bölgeye sevk edildi! | Video 19.04.2024 | 14:15
00:39
Zigana Tüneli’nde otomobil tünel duvarına çarpıp savruldu: 1 ölü | Video 19.04.2024 | 14:12
02:41
Beylikdüzü’nde giyim mağazasına silahlı saldırı | Video 19.04.2024 | 13:56
03:32
Kırıkkale'de çiftçiler modern sistemlerle sulama yapıyor | Video 19.04.2024 | 12:32
01:10
İzmir Seferihisar açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem | Video 19.04.2024 | 12:32
00:53
02:43
00:54
Seferihisar açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem | Video 19.04.2024 | 12:06
04:59
Sakuralar Konya'da çiçek açtı, görüntüler hayran bıraktı | Video 19.04.2024 | 11:55
00:30
Mersin'de aranan şahıslara şafak operasyonu: 78 gözaltı | Video 19.04.2024 | 11:46
02:15
Tekirdağ’da dev operasyonda 61 kişi tutuklandı | Video 19.04.2024 | 10:53
09:45
03:02
Metruk binalara şok baskın! Yakalanan şahıs: "Odun toplamaya geldim" | Video 19.04.2024 | 10:35
02:06
Fatih'te 2 İETT otobüsü çarpıştı | Video 19.04.2024 | 10:42
05:10
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Nisan 2024 Cuma atv izle! | Video 19.04.2024 | 10:41