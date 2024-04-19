6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Kuyumcu soygunu şüphelileri adliyeye getirildi | Video
Kuyumcu soygunu şüphelileri adliyeye getirildi | Video

Kuyumcu soygunu şüphelileri adliyeye getirildi | Video

19.04.2024 | 16:35

Giresun’un Bulancak ilçesinde dün yaşanan kuyumcu soygunu şüphelisi 3 kişi Emniyet Müdürlüğü’nde ifadelerinin alınmasının ardından bugün ilçe adliye binasına getirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bulancak ilçesinde dün saat 11.10 sıralarında Bulancak mahallesinde faaliyet gösteren 'Gündoğdu Kuyumculuk' isimli işyerine gelen maskeli ve silahlı 3 kişi, işyeri içerisi ve önünde ateş ederek çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan altınları çantaya doldurup gasp ettikleri taksi ile alıkoydukları taksi sürücüsünü de alarak kaçtı. Kuşluhan köyü civarında terk ettikleri taksiden farklı bir araç ile bölgeden ayrıldıkları tespit edilen 3 kişi Giresun İl Emniyet Müdürlüğü, Giresun İl Jandarma Komutanlığı ve Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin alınan ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Kuşluhan köyü ormanlık alanda yapılan aramalarda kuyumcudan gasp edilen altınlar, olayda kullanılan tüfek, maske, şapka, kolibantı vb suç aletleri bulunurken, değişik modellerde bilezik ve zincirlerden oluşan piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 489 bin TL olan 3 kilo 250 gram altın iş yeri sahibine teslim edildi.

Şüpheliler E.B, S.C ve S.T. ise ifadelerinin alınmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında bugün Bulancak Adliyesi'ne getirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuyumcu soygunu şüphelileri adliyeye getirildi | Video 01:58
Kuyumcu soygunu şüphelileri adliyeye getirildi | Video 19.04.2024 | 16:35
Konya’da 13 milyon liralık oto hırsızlığı operasyonu | Video 00:45
Konya’da 13 milyon liralık oto hırsızlığı operasyonu | Video 19.04.2024 | 15:53
15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan organize suç örtüğü lideri yakalandı | Video 00:30
15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan organize suç örtüğü lideri yakalandı | Video 19.04.2024 | 15:37
Garip sesler duyan kadının kulağından çıkan şey şoke etti! | Video 00:46
Garip sesler duyan kadının kulağından çıkan şey şoke etti! | Video 19.04.2024 | 15:19
Kırklareli’nde yolcu otobüsü devrildi: Ekipler bölgeye sevk edildi! | Video 01:19
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: Ekipler bölgeye sevk edildi! | Video 19.04.2024 | 14:15
Zigana Tüneli’nde otomobil tünel duvarına çarpıp savruldu: 1 ölü | Video 00:39
Zigana Tüneli’nde otomobil tünel duvarına çarpıp savruldu: 1 ölü | Video 19.04.2024 | 14:12
Beylikdüzü’nde giyim mağazasına silahlı saldırı | Video 02:41
Beylikdüzü’nde giyim mağazasına silahlı saldırı | Video 19.04.2024 | 13:56
Kırıkkale’de çiftçiler modern sistemlerle sulama yapıyor | Video 03:32
Kırıkkale'de çiftçiler modern sistemlerle sulama yapıyor | Video 19.04.2024 | 12:32
İzmir Seferihisar açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem | Video 01:10
İzmir Seferihisar açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem | Video 19.04.2024 | 12:32
Hesap kavgasında uzun namlulu silahlar konuştu, ortalık savaş alanına döndü | Video 00:53
Hesap kavgasında uzun namlulu silahlar konuştu, ortalık savaş alanına döndü | Video 19.04.2024 | 12:31
Seyir halindeki TOFAŞ otomobilin tekeri çıktı, o anlar kameraya yansıdı | Video 02:43
Seyir halindeki TOFAŞ otomobilin tekeri çıktı, o anlar kameraya yansıdı | Video 19.04.2024 | 12:31
Seferihisar açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem | Video 00:54
Seferihisar açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem | Video 19.04.2024 | 12:06
Sakuralar Konya’da çiçek açtı, görüntüler hayran bıraktı | Video 04:59
Sakuralar Konya'da çiçek açtı, görüntüler hayran bıraktı | Video 19.04.2024 | 11:55
Mersin’de aranan şahıslara şafak operasyonu: 78 gözaltı | Video 00:30
Mersin'de aranan şahıslara şafak operasyonu: 78 gözaltı | Video 19.04.2024 | 11:46
Tekirdağ’da dev operasyonda 61 kişi tutuklandı | Video 02:15
Tekirdağ’da dev operasyonda 61 kişi tutuklandı | Video 19.04.2024 | 10:53
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu annesini arıyordu! Suphiye Orancı hakkında yeni iddialar... | Video 09:45
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu annesini arıyordu! Suphiye Orancı hakkında yeni iddialar... | Video 19.04.2024 | 11:16
Metruk binalara şok baskın! Yakalanan şahıs: Odun toplamaya geldim | Video 03:02
Metruk binalara şok baskın! Yakalanan şahıs: "Odun toplamaya geldim" | Video 19.04.2024 | 10:35
Fatih’te 2 İETT otobüsü çarpıştı | Video 02:06
Fatih'te 2 İETT otobüsü çarpıştı | Video 19.04.2024 | 10:42
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Nisan 2024 Cuma atv izle! | Video 05:10
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Nisan 2024 Cuma atv izle! | Video 19.04.2024 | 10:41
Kuyumcu soygununda çalınan 4.5 kilo altınla olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi | Video 04:06
Kuyumcu soygununda çalınan 4.5 kilo altınla olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi | Video 19.04.2024 | 10:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA