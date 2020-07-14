Borsa İstanbul'da ayı tuzağı mı yaşandı? Uzman isim A Para'ya konuştu

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan A Para'da Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirirken yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Bütün dünyada borsalarda enteresan bir görünüm olduğunu belirten Doğan, "Reel ekonomilerden ve virüsle ilgili gelişmelerden çoğu zaman kopan ve çoğu zaman pozitif bir fiyatlama eğilimi olan bir borsalar görünümü var" dedi.

"ENDEKS 20-22 GÜNLÜK KISA VADELİ ORTALAMALARIN ÜZERİNDE TUTUNMAYI BAŞARDI"

Geçtiğimiz Perşembe ve Cuma'ya kadar bizim borsamızda da bu eğilimin devam ettiğini bildiren Doğan, "Borsa İstanbul Perşembe ve Cuma bu sefer olumsuzlukları fiyatlamaya başladı. Bu da endişe oluşturdu ancak aslında endeks 20-22 günlük kısa vadeli ortalamaların üzerinde tutunmayı başardı" dedi.

"BURADAKİ SATIŞI PİYASA TABİRİYLE BİR AYI TUZAĞI OLARAK GÖRMEK GEREKİYOR"

Doğan, Cuma günü Mart ayında başlayan yükseliş trendinin altına sarkıldığını vurgulayarak, "Buradan çok hızlı bir şekilde tekrar trendin içine döndük. Buradaki satışı piyasa tabiriyle bir ayı tuzağı olarak görmek gerekiyor" dedi.

İşte Doğan'ın A Para'daki o açıklamaları:

Doğan: Borsadaki satışı bir ayı tuzağı olarak görmek gerekiyor

AYI TUZAĞI NEDİR?

Ayı tuzağı, fiyat hareketlerinin yükseliş trendi (boğa piyasası) sona ermiş de düşüş başlamış yani ayı piyasasına girilmiş şeklinde yanlış algılanması sonucu oluşan durumu anlatır.