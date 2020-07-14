Doğan: Borsadaki satışı bir ayı tuzağı olarak görmek gerekiyor

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirirken dikkat çekici açıklamalar yaptı. Doğan, Cuma günü Mart ayında başlayan yükseliş trendinin altına sarkıldığını vurgulayarak, “Buradan çok hızlı bir şekilde tekrar trendin içine döndük. Buradaki satışı piyasa tabiriyle bir ayı tuzağı olarak görmek gerekiyor” dedi.

AYI TUZAĞI NEDİR?

Ayı tuzağı, fiyat hareketlerinin yükseliş trendi (boğa piyasası) sona ermiş de düşüş başlamış yani ayı piyasasına girilmiş şeklinde yanlış algılanması sonucu oluşan durumu anlatır.