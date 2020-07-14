Doğan: Borsadaki satışı bir ayı tuzağı olarak görmek gerekiyor
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:06
Doğan: Borsadaki satışı bir ayı tuzağı olarak görmek gerekiyor 14.07.2020 | 10:10
01:12
Erkan: Düzeltmeler yükseliş trendini bozmaz 14.07.2020 | 09:49
06:11
Konut satışlarında Haziran'da rekor artış! 14.07.2020 | 10:20
01:48
Tözge: Önemli olan risk iştahının yüksek kalması 13.07.2020 | 17:52
02:34
Borsa İstanbul tarihi zirvesini geçebilecek mi? 13.07.2020 | 17:44
01:40
Sanayi üretim verisi neyi işaret ediyor? 13.07.2020 | 15:44
03:29
Güner: Borsada yabancı yatırımcı ters köşe oldu 13.07.2020 | 15:52
01:50
Dolar dar bantta sıkıştı! Dolar düşecek mi? 13.07.2020 | 15:33
04:08
Şu an altın alınır mı? Altın yükselir mi? 13.07.2020 | 12:32
04:19
Düzeltme sonrası Borsa İstanbul'da hedef ne? 13.07.2020 | 12:13
03:25
Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü! Altın yükselişini sürdürecek mi? 13.07.2020 | 12:07
02:38
Berk: Dünya piyasalarında bir adım öne geçmeye çalışacağız 13.07.2020 | 11:59
02:09
Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Altın yükselişini sürdürecek mi? 13.07.2020 | 11:11
06:30
TÜİK Mayıs 2020 sanayi üretim verisini açıkladı! | Video 13.07.2020 | 10:52
23:54
Havacılık sektöründe beklentiler! 13.07.2020 | 10:43
02:04
Karabulut: ABD'den gelen açıklamalar borsalarda türbülans yaratıyor 13.07.2020 | 09:57
01:35
Yeni güvenli liman ‘Gümüş’ 13.07.2020 | 09:43
02:32
Borsada banka hisselerindeki baskının nedeni ne? 10.07.2020 | 17:38
01:56
Borsa İstanbul'un seyrinde hangi sektörler öne çıkıyor? 10.07.2020 | 17:27
06:14
Borsadaki düşüşün nedeni ne? 10.07.2020 | 17:17
Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirirken dikkat çekici açıklamalar yaptı. Doğan, Cuma günü Mart ayında başlayan yükseliş trendinin altına sarkıldığını vurgulayarak, “Buradan çok hızlı bir şekilde tekrar trendin içine döndük. Buradaki satışı piyasa tabiriyle bir ayı tuzağı olarak görmek gerekiyor” dedi.
AYI TUZAĞI NEDİR?
Ayı tuzağı, fiyat hareketlerinin yükseliş trendi (boğa piyasası) sona ermiş de düşüş başlamış yani ayı piyasasına girilmiş şeklinde yanlış algılanması sonucu oluşan durumu anlatır.