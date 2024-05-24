Bursa'da feci kaza! Yağmurda kontrolden çıkan otomobil ters şeride girdi: 2 ölü, 1 yaralı | Video 24.05.2024 | 10:01 Bursa’da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, ters şeride girdi. Karşı yönden gelen cipin çarpmasıyla hurdaya dönen otomobilde 2 kişi ölürken, cip sürücüsü ise yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Osmangazi ilçesi, 11 Eylül Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde kaynak işçisi olarak çalışan Sedat Sungur idaresindeki otomobil yağışlı havanın etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkıp ters şeride girdi. Bu esnada Yıldırım istikametine giden Necati Turan idaresindeki cip ters şeritten gelen araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde işe gittiği öğrenilen Sedat Sungur ve araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Hasan Alper'in sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Cip sürücüsü ise ilk müdahalesinin ardından Çekirge devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ederken, iki kişinin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan olduğu öğrenildi.