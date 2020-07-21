Borsa İstanbul 120.000 puanın üzerinde başladı: Pandemi sonrası en yüksek seviyesini gördü!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,75 artışla 120.170,89 puana yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 890,02 puan ve yüzde 0,75 değer kazanarak 120.170,89 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 1,13 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en çok yükselen yüzde 1,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.82, BIST Mali Endeks yüzde 0.87, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.74 yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,42 değer kazancıyla 119.280,87 puandan tamamladı.

Analistler, yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışının yanı sıra ABD yönetiminin yeni teşvik paketi görüşmeleri ve AB liderlerinin kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaşmalarının küresel pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirtti.

Çin ve ABD arasında yaşanan gerilimin küresel risk iştahını gölgelediğini ifade eden analistler, yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, piyasaların salgın ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber odaklı seyir izleyeceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 116.500 ve 117.000 seviyelerinin destek, 120.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

COVİD-19 AŞISINA İLİŞKİN UMUTLARIN DESTEĞİNDE RİSK İŞTAHI ARTTI

Asya borsaları, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin ekonomik kurtarma paketi üzerine anlaşması ve Covid-19 aşısına ilişkin umutların desteğinde yükselen risk iştahıyla yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.5 yükselerek son dört ayın en yüksek düzeyine yaklaştı.



İş Yatırım'ın, "Yükseliş devam ediyor..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:



"Dünya borsalarındaki yükseliş devam ediyor. Avrupa Birliği ülkelerinin 750 milyar euroluk bir destek fonu üzerinde anlaşması ve korona aşısı konusunda sağlanan ilerleme yükselişi destekliyor. Florida ve Kaliforniya gibi eyaletlerde salgın nedeniyle ekonominin yeniden kapatılması ihtimalinin artması risk iştahını etkilemedi.



"Türkiye varlıkları dünyanın gerisinde kalmaya devam ediyor. Munzam karşılık oranlarındaki artış nedeniyle baskı altında kalan banka hisseleri endeksteki yükselişi yavaşlatıyor.



"MSCI Türkiye gelişmekte olan piyasaların aybaşından yüzde 9.0, sene başından beri yüzde 17 gerisinde bulunuyor.



"ABD vadelileri ve Asya piyasaları Borsa İstanbul'da yüzde 1.0 civarı bir açılışa işaret ediyor. Borsa İstanbul için direnç seviyeleri olarak 120,500 – 122,000 seviyeleri öne çıkıyor.



"Şirketler cephesinde önemli bir haber akışı yok. Yurtdışında büyük ABD bankalarının yurtiçinde Arcelik ve Tav'ın ikinci çeyrek karları bekleniyor.



"Merkez Bankası'nın Perşembe günü faizleri sabit tutması bekleniyor. Bir sonraki faiz adımı (uzun süre sonra) muhtemelen yukarı yönlü olacak.



"Merkez Bankası'nın VIOP ta doviz işlemlerinde sonbahar vadelilerde satışa geçmesini fiziki kur talebini erteleyen ama ortadan kaldırmayan bir gelişme olarak görüyoruz."

DÖVİZDE GÖRÜNÜM DEĞİŞMİYOR



AB ülkelerinin uzlaşmasının etkisiyle euro da, dört ayın en yüksek düzeyine çıktı. Küresel piyasalardaki gelişmelere karşın, iç piyasada dolar 6.85-6.86 lira bandından uzaklaşmıyor. "Dolar/lirada görünümün değişmiyor" başlıklı Ünlü&Co/DAHA analizinde şöyle denildi:



"Son derece dar bir bant aralığında işlem görmeye devam eden dolar/lirada görünüm değişmiş değil. Yatay harekete bağlı olarak teknik göstergeler de yön göstermekten son derece uzak bir tablo çiziyor. Kurda yukarı yönlü eğilim sınırlı kaldığı gibi anlamlı bir geri çekilme de göremiyoruz. Öyle ki, paritenin 1.1470 sınırına kadar yükselmesi ve dolar endeksinin 96 seviyesinin altına gerilemesine karşın kurun 6.85'in üzerinde kalmaya devam etmesi dikkat çekiyor. Hafta içindeki Para Politikası Kurulu toplantısından da değişiklik beklenmediğini düşünürsek kurun haftanın geri kalanında da bant hareketine bağlı kalacağını tahmin ediyoruz."



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 6.8451 lira ve en yüksek 6.8593 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,



- euro en düşük 7.8334 lira ve en yüksek 7.8669 lirayı gördükten sonra, 7.84 – 7.85 lira aralığında,



- sterlin en düşük 8.6754 lira ve en yüksek 8.7029 lirayı gördükten sonra 8.70 – 8.71 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.1402 - 1.1467 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1432 düzeyindeydi.



Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi:



"BIST 100 önceki hafta gördüğü 120.200 zirvesini aşmakta zorlana da bu bölgeden de uzaklaşamıyor. Bugün de izleyeceğimiz en önemli seviye burası olacak. 120,200 üzerinde kapanışlar endekste yeni bir yükselişin önünü açacaktır. Ancak, son zamanlarda buradan uzaklaşılmasa da buraya yakın yerlerden gün içi gelen satışlar zayıflık işareti oluşturuyor. Teknik göstergelerdeki zayıflamaları da göz önünde bulundurduğumuzda burasının geçildiğinden emin olunmadan yapılacak alımlar riskli olabilir. Aşağıda ise gün içi kısa vadeli ilk desteğimiz 118,400'de bulunuyor. Buranın altında 117,500 ve 115,500 güçlü destek seviyeleri olarak izlenebilir."

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