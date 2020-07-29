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| Başkanı Uysal yıl sonu tahminini açıkladı

haberi... Türkiye Cumhuriyet Başkanı tahminlerini açıkladı. Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir." dedi. Uysal, enflasyonun temmuz ayından itibaren düşüş kaydedeceğini ifade etti.

AA
Giriş Tarihi: 29.7.2020 10:46 Son Güncelleme: 29.7.2020 11:08 ABONE OL
Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Uysal yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda sunum yaptı. Murat Uysal enflasyon tahminlerini açıkladı. Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir." dedi.

ENFLASYON TEMMUZ'DAN İTİBAREN DÜŞÜŞE GİRECEK

Uysal, enflasyonun temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine gireceği öngörüldüğünü söyledi. TCMB Başkanı Uysal, "Marttan itibaren uygulamaya aldığımız destekleyici likidite adımlarını normalleşmeye göre aşamalı şekilde gözden geçirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Uysal, "Rezervlerin kısa vadeli yükümlülükler açısından şu an için yeterli olduğunu gözlemliyoruz. Rezervlerdeki artış politikamıza devam edeceğiz." dedi.

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Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Uysal yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
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