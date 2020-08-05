Uzman isimden A Para'da flaş borsa yorumu: Daha büyük dalga boyuyla yukarı doğru hareket olabilir!

"BORSA İSTANBUL'DA DAHA BÜYÜK DALGA BOYUYLA YUKARI DOĞRU HAREKET OLABİLİR"

Genel itibariyle ABD, Asya, Avrupa tarafından gelen ekonomiye yönelik olumlu işaretlerin toparlanmayı gösterdiğini bildiren Karabulut, "Ekonomik toparlanmayla yurt dışı borsalarda yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyorum. Bu da tabi ki de Borsa İstanbul'da satış dalgası geçtikten sonraki hareketin tekrardan daha büyük dalga boyuyla yukarı doğru olması beklenebilir" açıklamasını yaptı.