Uzman isimden A Para'da flaş borsa yorumu: Daha büyük dalga boyuyla yukarı doğru hareket olabilir!

Stratejist Yeliz Karabulut, Borsa İstanbul'un seyrini A Para'da değerlendirirken, endeksin yönü konusunda önemli açıklamalar yaptı.
"1130 SEVİYESİNİN ÜZERİNDE YÜKSELİŞ EĞİLİMİ MUHTEMEL"
Karabulut, özellikle bankalar ve önemli şirketlerin hisselerinin oldukça ucuz noktalarda olduğunu ifade ederek, "Borsa İstanbul'un 1130 seviyesinin üzerine çıkması durumunda hareketin boyunun daha fazla olması muhtemel. Yani 1200 seviyenin üzerindeki tarihi seviyelerin üzerindeki harekete eşlik edebilir diye düşünüyorum" dedi.
"SATIŞ DALGASININ ARDINDAN YÖN YUKARI DÖNER"
Borsa İstanbul'daki son dönemdeki satışları kar realizasyonu olarak değerlendiren Karabulut, "Açıkçası bu satış dalgası geçtikten sonra yönün tekrar yukarı yönlü olması beklenebilir" yorumunda bulundu.
"EKONOMİLERİN KAPANACAĞINI BEKLEMİYORUM"
Piyasaların gündeminde pandemide ikinci dalganın yer aldığını ifade eden Karabulut, "Ben ekonomilerin kapanacağını beklemiyorum. Yeni normalde tüm dünyada maskelerde yaşama şeklinde devam edeceğimizi düşünüyorum. Bu da o geçtiğimiz dönemdeki 82 binlere taşıyan hareketin bir daha olmayacağı anlamına gelir" dedi.
"BORSA İSTANBUL'DA DAHA BÜYÜK DALGA BOYUYLA YUKARI DOĞRU HAREKET OLABİLİR"
Genel itibariyle ABD, Asya, Avrupa tarafından gelen ekonomiye yönelik olumlu işaretlerin toparlanmayı gösterdiğini bildiren Karabulut, "Ekonomik toparlanmayla yurt dışı borsalarda yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyorum. Bu da tabi ki de Borsa İstanbul'da satış dalgası geçtikten sonraki hareketin tekrardan daha büyük dalga boyuyla yukarı doğru olması beklenebilir" açıklamasını yaptı.
İşte Karabulut'un A Para'daki o borsa yorumları:
Borsa İstanbul yükselecek mi? Karabulut: Görülen satışlar kar realizasyonu