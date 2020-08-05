Haberler Haberler Haberleri Uzman isimden A Para'da flaş borsa yorumu: Daha büyük dalga boyuyla yukarı doğru hareket olabilir!

Uzman isimden 'da flaş : Daha büyük dalga boyuyla yukarı doğru hareket olabilir!

, Mart ayında yaptığı dibin ardından güçlü bir yakalayarak 1200 puan seviyelerinin üzerini test etti. Endeks bu noktada birkaç denemenin ardından satış yedi. Yatırımcılar Borsa İstanbul'daki bu satışın nedenini araştırırken, Stratejist 'da Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Karabulut, Borsa İstanbul'daki son dönemde görülen satışları olduğunu belirterek, "Satış dalgası geçtikten sonra hareketin yönünün daha büyük dalga boyuyla tekrar yukarı olabileceği beklenebilir" yorumunu yaptı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 5.8.2020 11:53 Son Güncelleme: 5.8.2020 12:22 ABONE OL
Uzman isimden A Para'da flaş borsa yorumu: Daha büyük dalga boyuyla yukarı doğru hareket olabilir!

Stratejist , 'un seyrini 'da değerlendirirken, endeksin yönü konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Uzman isimden A Para'da flaş borsa yorumu: Daha büyük dalga boyuyla yukarı doğru hareket olabilir!

"1130 SEVİYESİNİN ÜZERİNDE YÜKSELİŞ EĞİLİMİ MUHTEMEL"

Karabulut, özellikle bankalar ve önemli şirketlerin hisselerinin oldukça ucuz noktalarda olduğunu ifade ederek, "'un 1130 seviyesinin üzerine çıkması durumunda hareketin boyunun daha fazla olması muhtemel. Yani 1200 seviyenin üzerindeki tarihi seviyelerin üzerindeki harekete eşlik edebilir diye düşünüyorum" dedi.

Uzman isimden A Para'da flaş borsa yorumu: Daha büyük dalga boyuyla yukarı doğru hareket olabilir!

"SATIŞ DALGASININ ARDINDAN YÖN YUKARI DÖNER"

'daki son dönemdeki satışları olarak değerlendiren Karabulut, "Açıkçası bu satış dalgası geçtikten sonra yönün tekrar yukarı yönlü olması beklenebilir" yorumunda bulundu.

Uzman isimden A Para'da flaş borsa yorumu: Daha büyük dalga boyuyla yukarı doğru hareket olabilir!

"EKONOMİLERİN KAPANACAĞINI BEKLEMİYORUM"

Piyasaların gündeminde pandemide ikinci dalganın yer aldığını ifade eden Karabulut, "Ben ekonomilerin kapanacağını beklemiyorum. Yeni normalde tüm dünyada maskelerde yaşama şeklinde devam edeceğimizi düşünüyorum. Bu da o geçtiğimiz dönemdeki 82 binlere taşıyan hareketin bir daha olmayacağı anlamına gelir" dedi.

Uzman isimden A Para'da flaş borsa yorumu: Daha büyük dalga boyuyla yukarı doğru hareket olabilir!

"BORSA İSTANBUL'DA DAHA BÜYÜK DALGA BOYUYLA YUKARI DOĞRU HAREKET OLABİLİR"

Genel itibariyle ABD, Asya, Avrupa tarafından gelen ekonomiye yönelik olumlu işaretlerin toparlanmayı gösterdiğini bildiren Karabulut, "Ekonomik toparlanmayla yurt dışı borsalarda yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyorum. Bu da tabi ki de 'da satış dalgası geçtikten sonraki hareketin tekrardan daha büyük dalga boyuyla yukarı doğru olması beklenebilir" açıklamasını yaptı.

Uzman isimden A Para'da flaş borsa yorumu: Daha büyük dalga boyuyla yukarı doğru hareket olabilir!

İşte Karabulut'un A Para'daki o borsa yorumları:

Borsa İstanbul yükselecek mi? Karabulut: Görülen satışlar kar realizasyonu

Uzman isimden A Para'da flaş borsa yorumu: Daha büyük dalga boyuyla yukarı doğru hareket olabilir!

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Uzman isimden A Para'da flaş borsa yorumu: Daha büyük dalga boyuyla yukarı doğru hareket olabilir!
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