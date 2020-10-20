Banka hisseleri lokomotif oldu: 8 ayın zirvesi geldi! Bankacılık endeksinde beklentiler neler?

Banka hisselerinin öncülüğünde 1.200 seviyesini aşan BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü 1.205,37 puandan tamamlayarak 17 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

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Ekonomist Belgin Maviş A Para'da "Bankacılık sektöründe beklentiler neler" sorusunu yanıtlayarak Borsa İstanbul'un seyri konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık sektörünün hikayesi var

"BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN HİKÂYESİ VAR"

Merkez Bankası'ndan adımlarını piyasaların yakın takip ettiğini ve bilanço beklentilerinin öne çıktığını ifade eden Maviş, "200 baz puanlık faiz artışı sonrasında bankacılık sektöründe ciddi bir rahatlama oldu. Kredi vadelerinin 36 aya düşürülmesi de riskler anlamında biraz daha bankaların sürdürülebilirliğini artırdı. Bankalar hala kredi vermeye devam ediyorlar ama vade yapısı daha cazip noktada. Öte yandan faizlerin artmasıyla birlikte tahvile olan yöneliş ve ellerindeki tahvil stokunun karlılık anlamında bankaları pozitif etkilemesi gibi unsurlar var. Dolayısıyla bankacılık sektörünün hikâyesi var" dedi.

"HEM DOLAR HEM TL BAZINDA ÇOK UCUZ"

Bu endeks düzeyinde banka hisselerinin hem dolar bazında hem TL bazında inanılmaz iskontolu olduğunu ifade eden Maviş, "Bu açıdan hikayesi var bankacılık sektörünün ve dün itibariyle bankacılık endeksinin teknik görünümünün daha olumluya döndüğünü gördüm" dedi.