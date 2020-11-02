Haberler Haberler Haberleri SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! 2 Kasım 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

SON DAKİKA: 'da yeni haftaya hareketli başladı! 2 Kasım 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve fiyatları bugün ne kadar?

Yeni hafta ile beraber son dakika hareketlilikleri de yakından takip edilecek. Bu doğrultuda, 'dan güncel ve canlı altın fiyatları merak ediliyor. fiyatı bugün hareketlilik yaşıyor ve 507 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı anda çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da bir yükseliş yaşıyor. Peki, 2 Kasım 2020 çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para? İşte, 2 Kasım güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek ...

Giriş Tarihi: 2.11.2020 08:09 Son Güncelleme: 2.11.2020 08:57 ABONE OL
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları haftaya hareketli başladı! 2 Kasım 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Güncel ve canlı altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilikleri, Kasım ayında piyasaların ilk işlem gününde de yakından takip edilecek. Gram altının fiyatı bugün 507 TL seviyelerinden değer görüyor. Corona virüsü nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Özellikle son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor kırmıştı. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GRAM ALTININ FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA OLDU?

Hâl böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının ortalarına ve sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Haberimizden, 2 Kasım 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları haftaya hareketli başladı! 2 Kasım 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları haftaya hareketli başladı! 2 Kasım 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! 2 Kasım 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA