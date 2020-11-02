SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! 2 Kasım 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Güncel ve canlı altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilikleri, Kasım ayında piyasaların ilk işlem gününde de yakından takip edilecek. Gram altının fiyatı bugün 507 TL seviyelerinden değer görüyor. Corona virüsü nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Özellikle son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor kırmıştı. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GRAM ALTININ FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA OLDU?

Hâl böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının ortalarına ve sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Haberimizden, 2 Kasım 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.